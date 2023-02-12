Любовнице Данелии не позавидовала бы ни одна россиянка: что с ней стало

Признанными шедеврами Георгия Данелии стали ленты «Мимино» и «Джентльмены удачи». Режиссер не скрывал, что успех фильмам обеспечили не только актеры, но и их творческий тандем со сценаристкой Викторией Токаревой. Сотрудничество продолжилось и в личной жизни: у постановщика и писательницы был бурный роман, который продлился долгие 15 лет.

Об их отношениях знали не только коллеги и друзья, но и законные супруги. Токарева была официально замужем и воспитывала маленькую дочку, а Данелия жил в гражданском браке с актрисой Любовью Соколовой, которая родила от него сына. Он не скрывал, что не имеет чувств к своей избраннице, однако его мать просила подумать о ребенке.

После бурных застолий Георгий раскаивался в любовном треугольнике и звал Токареву замуж. Но утром мужчина стыдливо прятал от нее глаза. В 1984 году режиссер все-таки ушел из семьи, но не к Виктории, а к молодой актрисе Галине Юрковой. После этого сценаристка прервала все отношения с Данелией, хотя не скрывала, что продолжает его любить.

В 2019 году Токаревой пришлось пережить двойное горе. Она потеряла двух своих мужчин: в один год скончались и Данелия, и супруг писательницы, оставив ее в одиночестве.