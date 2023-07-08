Любовница Штирлица была чудо как хороша: цензура едва на экраны пропустила

Не каждый поклонник «17 мгновений весны» может вспомнить любовницу Штирлица. Многим сама мысль о подобных интрижках героя покажется кощунственной. Однако у советского шпиона и правда была тайная любовь.

Ей стала стенографистка Габи Набель в исполнении роскошной белокурой красавицы Светланы Светличной. Во время танца она завороженно смотрела на Штирлица, и он, в свою очередь, тоже не мог отвести от эффектной девушки глаз. Но дальше взглядов у влюбленных дело не зашло, и вот почему.

Режиссеру Татьяне Лиозновой нравилась романтическая линия Штирлица и Набель. Она даже прописала сцену, с которой должен был начинаться фильм: герой Вячеслава Тихонова лежит на траве, а Габи тем временем собирает цветы. Лиознова считала, что такой поворот придаст Штирлицу больше живости и избавит его от шаблонности.

Однако по цензурным соображениям эту линию из картины убрали. К тому же Светличная была неприлично хороша для столь серьезной картины. Так советский шпион остался идеальным несгибаемым героем.