Любовница конюха и юного иностранца: от выходок прабабки Елизаветы II британцы сходили с ума

Для династии Виндзоров нет ничего важнее внешнего облика их семьи. Сколько бы скандалов им не приходилось терпеть, они продолжают оставаться настоящими аристократами. И, без всякого сомнения, каждый из них строго осудил бы поведение одной далекой родственницы.

Королева Виктория приходилась Елизавете ll прабабушкой, но кажется, что знаменитая внучка вела себя гораздо достойнее и мудрее этой женщины.

Дело в том, что монаршая особа из 19-го века совершенно не стыдилась своего любвеобильного характера. Когда ее муж умер, на его место быстро встал Джон Браун. Шотландец, работающий конюхом, проводил со своей госпожой часы на пролет, за что и получал большое жалование, а позже удостоился шикарного дома. Но когда он умер, то у королевы опять появился новый фаворит.

Им стал молодой индус Абдул Карим. Виктория так же, как и прежде, не желала тратиться на своего слугу и даже сделала его личным секретарем. Такие поступки волновали не только знать, но и обычных подданных, которые были в недоумении от поведения королевы.