Любовница и преданная женщина: участь Эллочки Людоедки вызывает лишь сожаление

Главной ролью Натальи Воробьевой стала комедия Леонида Гайдая «12 стульев». Именно она исполнила роль Эллочки Людоедки и так естественно вжилась в образ, что в течение многих лет зрители называли ее лишь по имени героини. Прославленная артистка активно снималась в кино, но однажды раз и навсегда исчезла с экранов.

Как оказалось, Воробьева вышла замуж и переехала в Югославию. В новой стране она занялась синхронным переводом, а спустя 15 лет развелась со своим мужем.

«Все эти годы мы двигались в разных направлениях и сформировались по-разному», — признавалась звезда экрана.

После развода она не осталась одинокой и вновь начала серьезные отношения. Но и им не суждено было быть счастливыми: после 16 лет совместной жизни пара рассталась из-за предательства возлюбленного Воробьевой. А следующим избранником артистки стал женатый посол. И дипломат настолько боялся за свою репутацию, что часами мог не уходить от возлюбленной, так как был уверен, что за ним следят. И в итоге сама Воробьева приняла решение расстаться.

Воробьевой не удалось построить личное счастье. Но она преуспела на карьерном пути, став академиком в Болгарии и выпустив несколько научных трудов и поэтических сборников, которые высоко оценены во всем мире.