Любовница годилась в дочери: к роману Юнгвальд-Хилькевича подтолкнула жена

Именно Георгий Юнгвальд-Хилькевич подарил советским зрителям экранизации романов Дюма. «Д’Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны» и многие другие ленты принесли постановщику известность в качестве мастера исторических картин. И не все догадывались, что в личной жизни Юнгвальд-Хилькевича бушевали далеко не меньшие приключения.

В первый раз режиссер женился еще в конце 50-х годов. Его избранницей стала юная Светлана Маркова, вместе с мужем переехавшая из Ташкента в Одессу, где на местной киностудии она начала работать художником по костюмам. В 1960 году у них родилась дочь Наталья. Несмотря на крепкий брак, постановщик не устоял перед очарованием артистки балета Татьяны Черновой. Он и раньше позволял себе интрижки, но в этот раз быстро понял, что хочет жениться на возлюбленной. После свадьбы Татьяна стала работать ассистенткой мужа на съемках его фильмов. Юнгвальд-Хилькевич не собирался изменять жене, но она сама случайно толкнула его в объятия другой.

Для картины «Узник замка Иф» команда долго не могла подобать актрису на роль юной Гайде. В хореографическом училище Ташкента помощники режиссера отыскали 17-летнюю танцовщицу Надиру Мирзаеву. Постановщик не собирался утверждать красавицу в ленту, так как понимал, что не сможет справиться с соблазном. Но Татьяна Чернова настояла на участии Надиры в работе, заявив, что лучшего варианта они не найдут.

Между Мирзаевой и Юнгвальд-Хилькевичем сразу вспыхнул жаркий роман. Режиссера не смущало, что любовница годилась ему в дочери. Они встречались украдкой несколько лет, прежде чем Георгий не развелся и не оформил брак с Надирой в 1995 году. Спустя два года танцовщица родила дочку Нину.