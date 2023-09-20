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Любовница Данелии заткнула Корчевникова всего парой фраз: вот что она высказала ему в лицо

20 сентября 2023 10:30
Любовница Данелии заткнула Корчевникова всего парой фраз: вот что она высказала ему в лицо

Писательница не стала терпеть бестактность ведущего.

В программе «Судьба человека» Борис Корчевников стремится заглянуть в душу каждого героя, выведать его самые сокровенные секреты. Гостьей телепередачи стала легендарная Виктория Токарева — писательница, сценарист шедевров советского кино «Урок литературы», «Джентльмены удачи», «Мимино» и «Шляпа».

Корчевников решил поговорить об отношениях знаменитости с культовым режиссером Георгием Данелией. Известно, что две творческие личности не просто сотрудничали, а имели и любовные отношения. Ведущий со всей прямотой спросил, почему Токарева решила сделать аборт от своего ухажера.

85-летняя писательница поначалу опешила от такой наглости, но позже не растерялась и ответила:

«Борис, много будешь знать, скоро состаришься».

А позже хлестко добавила:

«Я от него родила „Джентльменов удачи“, „Мимино“, что еще надо?!»

Борис Корчевников попытался отшутиться, однако нужного откровения от гостьи так и не услышал. Виктория Самуиловна лишь поделилась тем, что не стала заводить семью с коллегой из-за его пристрастия к спиртному.

Фото: legion-media.ru, кадры из телешоу «Жизнь и судьба с Борисом Корчевниковым» на канале Россия-1
Алла Новикова
Алла Новикова
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