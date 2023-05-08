Любовница Бондаренко кому угодно вскружит голову: понятно, почему бросил жену

Первой супругой Станислава Бондаренко стала Юлия Чиклиева. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в 2008 году, и практически сразу на свет появился их сын Марк. Но этому браку не суждено было стать счастливым.

Дело в том, что Юлия начала ревновать своего избранника к поклонницам и коллегам. Чем популярнее становился Бондаренко, тем чаще они ругались и выясняли отношения. Постоянный накал заставил артиста не бороться за свой брак, а искать утешения на стороне. И однажды он познакомился с моделью, мисс Россия 2010 года Ириной Антоненко.

Случайная встреча быстро переросла в роман.

Как отмечали поклонники, знаменитости прекрасно выглядели вместе и были похожи на голливудскую пару, блистающую на ковровых дорожках.

Юлия же не смогла пережить неверность мужа и подала на развод. В итоге спустя семь лет совместной жизни супруги расстались, а Бондаренко ушел к своей возлюбленной, с которой встречался всего лишь несколько месяцев.