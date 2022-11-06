Любовница Абдулова и Джека Николсона: как русская Мэрилин Монро осталась в одиночестве

В 1986 году зрители заметили Наталью Лапину в картине «Жизнь Клима Самгина», а спустя год актриса получила первую известность благодаря роли Мэгги в ленте «Остров погибших кораблей». Пленительная блондинка очаровывала с экрана, да и в реальной жизни мимо нее не мог пройти ни один мужчина.

Еще в студенческие годы у нее завязался жаркий роман с Борисом Немцовым. Они встречались несколько лет, но затем расстались, сумев остаться друзьями на всю жизнь.

Такую же крепкую дружбу она сохранила и с Александром Абдуловым. Актер был кумиром Лапиной, поэтому она специально подговорила пригласить его на съемки фильма «Руанская дева по прозвищу Пышка», куда Наталья уже была утверждена. У них вспыхнул роман: Лапину даже не смущало, что Александр был женат на Ирине Алферовой. Вскоре отношения сошли на нет.

А фильм попал в мировой прокат, и красоту Натальи оценили на мировом уровне. В Германии ее назвали русской Мэрилин Монро. Представители немецкой киностудии смогли предложить звезде выгодный контракт, и она уехала за рубеж.

Лапина много путешествовала, реализуясь не только как актриса. Она записала саундтрек к фильму «Поезд в ад» 1993 года. На съемках она познакомилась с Джеком Николсоном, который сразу обратил внимание на русскую красавицу. Страстный роман разрушила привязанность актера к запрещенным веществам, с которой Наталья не собиралась мириться.

Кроме того, актриса, наконец, засобиралась замуж. Но брак со шведом Маттиасом закончился крахом. Мужчина завидовал успеху жены, оскорблял ее и унижал. После рождения дочери Насти в 1999 году их отношения окончательно распались.

Позже Наталья вышла замуж во второй раз, но тоже неудачно. Артур Вайнгартнер был младше ее почти на 25 лет и не мог справиться с эмоциями. Муж избивал Лапину, и за помощью она обратилась в полицию, а потом и в суд. После развода Наталья вернулась в Россию. Ее дочь теперь живет в Швеции, а 59-летняя актриса осталась в одиночестве, пишет «Культурология ».