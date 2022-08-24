Любовная мука: эти три знака зодиака ждут серьезные испытания в последнюю неделю августа

Любовь может подарить незабываемые минуты счастья, но в то же время у нее есть и оборотная сторона - когда в паре возникают конфликты, это надолго выбивает влюбленных из колеи. Астрологи выяснили, каким знакам зодиака в последнюю неделю августа 2022 грозят серьезные трудности на личном фронте.

Телец

Представители земного знака известны своим упрямством. Это неотъемлемая черта их характера, однако звезды настоятельно рекомендуют Тельцам хотя бы на время о ней забыть - иначе проблем в отношениях со второй половинкой не миновать.

Женщинам, рожденным под этим знакам, следует воздержаться от критики и указаний в адрес партнера.

Постоянные понукания и фразы в духе “А я лучше знаю, что надо делать” не способствуют романтической идиллии, напротив, обижают и надолго оседают в памяти. Мужчинам-Тельцам также необходимо умерить свое упрямство и в конфликтных ситуациях пойти навстречу избраннице. Она будет поистине благодарна за мудрость и великодушие.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, крайне эмоциональны и ранимы. Очень часто они идут на поводу у сиюминутных порывов, а потом расхлебывают последствия. В последнюю неделю августа уроженкам водного знака лучше воздержаться от необдуманных действий - резкие слова, импульсивно сказанные партнеру, могут положить начало большому конфликту, который в свою очередь, способен привести к разрыву отношений.

Мужчинам, появившимся на свет под знаком Рака, также рекомендуется тщательно обдумывать каждый свой шаг, не делать поспешных выводов и не рубить с плеча.

Такое поведение не пойдет на пользу любовным отношениям, а вот испортить их может очень даже просто.

Рыбы

Кажется, что представителям водной стихии полагается быть хладнокровными и рационально мыслящими, однако они то и дело пускаются во все тяжкие. Женщинам, рожденным под знаком Рыб, в последнюю неделю августа стоит воздержаться от бурных сцен и не ревновать своего избранника по любому поводу - если регулярно испытывать его терпение на прочность, однажды оно может лопнуть. Мужчинам-Рыбам необходимо уделить больше внимания своей второй половинке, а также отказаться от мысли пофлиртовать с хорошенькой официанткой.