«Любовь всей жизни»: живущая в США дочь Варум и Агутина показала бойфренда в соцсетях

Недавно 21-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина продемонстрировала подписчикам своего молодого человека. Лиза не так давно получила американский паспорт, но уже давно живет в США. Напомним, девочка с детства воспитывалась бабушкой и дедушкой, которые переехали в Америку из-за проблем со здоровьем у отца Анжелики — композитора Юрия Варум. Лиза ходила в американскую школу и в совершенстве владеет языком. Девушка пошла по стопам деда и родителей — она сама пишет стихи и сочиняет на них музыку и даже организовала собственную рок-группу, с которой гастролирует по стране.

О личной жизни девушки известно не так много. В прошлом у Лизы были отношения с молодым человеком по имени Марк Анджело — музыкантом рок-группы Legally Taken, но в силу юного возраста Лизы пара вскоре рассталась. В настоящий момент певица встречается с участником группы Palomino Blond Кайлом Финком. Лиза (или как она называется себя на американский манер — Лиз) часто выкладывает фото с новым парнем. В одной из своих публикаций девушка рассказала, как встретилась с новым бойфрендом: «Мы познакомились с Кайлом ровно год назад, незадолго до того, как мир сошел с ума. Теперь я понимаю, как важно хранить отношения. С нашей первой годовщиной тебя, любовь всей моей жизни, а всех остальных — с Международным счастливым днем „Кайл+Лиз“», — трогательно написала дочь Варум в своем Instagram.

На фото молодые люди дурачатся, показывая языки на камеру, сидя на заснеженной лестнице, а в следующем кадре длинноволосый брюнет Кайл нежно обнимает свою блондинку за плечи, улыбаясь в объектив.