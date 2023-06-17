Любовь свела в могилу: Алеша из «Баллады о солдате» неспроста умер в расцвете сил

Владимир Ивашов всю жизнь был без ума от одной-единственной женщины. Артист шел на все ради любимой жены — красавицы-актрисы Светланы Светличной.

И все же этот брак не был счастливым. Артистка изводила мужа ревностью, и понять ее можно. Ивашов, который навсегда останется для многих Алешей из «Баллады о солдате», был редким красавцем, за ним бегали толпы поклонниц. К тому же Светличной досаждало то, что муж был более успешен в профессии, чем она.

В отместку супругу актриса начала заводить романы на стороне. Ивашову неверность жены принесла немало боли, но он нашел в себе силы простить ее. Но многие считают, что знаменитости нужно было бежать от Светличной как от огня, поскольку именно любовь к ней и свела его в могилу.

В 90-е Ивашов, как и многие другие актеры, оказался без работы. Чтобы обеспечивать семью, он стал разнорабочим в строительной бригаде. Тяжелый физический труд нанес непоправимый ущерб и без того подорванному здоровью. Но супруга совсем не жалела артиста и не ценила его усилий.

Вскоре у знаменитости начались серьезные проблемы с желудком. Актеру пришлось сделать операцию, но она прошла неудачно. Сердце артиста не выдержало, и он скончался в самом расцвете сил. Ивашову было всего 55 лет.