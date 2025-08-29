Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря

Тот случай, когда до золота оставалось совсем немного покопать.

Умение досмотреть до конца — навык, которым владеют далеко не все. Особенно если речь идет о sci-fi-сериалах, у которых первый сезон (или стартовые серии) частенько выглядит как черновик: много экспозиции, скомканные линии, актеры еще «раскачиваются».

Многие зрители бросали эти проекты после пары эпизодов, так и не докопавшись до настоящего золота. А зря. Вот пять примеров, где терпение вознаграждается сторицей.

«Сотня» (2014–2020)

На старте сериал выглядел как «Голодные игры» для миллениалов — красивые мордашки в лесу, ссоры, поцелуи, немного постапокалипсиса для антуража. Сюжет про сотню молодых преступников, сброшенных на Землю проверить, можно ли снова жить на планете, казался слишком уж наивным.

Но со второго сезона «Сотня» набирает обороты: политика, моральные дилеммы, неожиданные смерти и прыжки во времени. Эллиза Тейлор превращает Кларк из школьной «старосты» в лидера, которому приходится выбирать между ужасным и еще более ужасным.

«Агенты Щ.И.Т.» (2013–2020)

Первые серии казались проходняком: какие-то задания недели, легкий юмор, второстепенные герои Marvel на подхвате. Многие решили, что это «сериал-дополнение», и выключили. А зря.

Ближе к финалу первого сезона «Агентов Щ.И.Т.» всплывает связь с событиями «Зимнего солдата», сюжет резко мрачнеет, а дежурная «миссия» превращается в драму про предательство и цену доверия.

Дальше — порталы, иные миры, целые арки, где шоу по накалу обгоняло многие полнометражные фильмы MCU.

«Грань» (2008–2013)

Когда проект только стартовал, его называли «еще одними “Секретными материалами”». И правда: монстры недели, загадочные болезни, ученый-эксцентрик, напарники в костюмах. Но к середине первого сезона шоу вдруг выстреливает.

За мишурой процедурала проступает многослойный сюжет про параллельные миры, судьбы героев переплетаются, а эмоции бьют по нервам сильнее, чем все монстры вместе взятые.

Джошуа Джексон и Анна Торв выдают невероятную химию, а финал второго сезона заставляет хвататься за голову.

«Вавилон 5» (1993–1998)

Здесь все честно: пилот и первый сезон — испытание. Диалоги тяжеловаты, спецэффекты устарели еще до выхода, темп тянется. Но дальше раскрывается план, который Дж. Майкл Стражински задумал на пять сезонов вперед.

Война теней, дипломатические интриги, трагедии персонажей — все это постепенно превращает «Вавилон-5» в фундамент жанра космической оперы. Если переждать экспозицию, зритель получает один из самых цельных и продуманных sci-fi-эпосов.

«Пространство» (2015–2022)

И здесь открывающий сезон выглядел как перегруженная экспозиция: сложные термины, политика Земли, Марса и Пояса, героев столько, что нужен глоссарий. Многие ломались на середине.

Но стоит потерпеть — и история про экипаж «Росинанта» превращается в идеальный сплав космического триллера и социальной драмы.

Сюда добавьте научную достоверность, редкую для жанра, и политические ходы уровня «Игры престолов». Не зря фанаты спасли «Пространство» от закрытия, позволим ему получить внятный финал.

У этих пяти проектов первая встреча получилась неловкой: как свидание, где собеседник полчаса рассказывает о своей кошке, а ты уже зеваешь. Но если досидеть, то оказывается, что кошка — инопланетный шпион, а впереди тебя ждет лучший роман в жизни.

