Любовь слепа: фото этой необычной пары послужит доказательством

Зачастую чувство любви непостижимо и не поддается никакой логике. Об этом прекрасно знают Аннализа и Дэвид Хэклмен, ведь партнер души не чает в своей возлюбленной, несмотря на ее особенность.

Дело в том, что из-за гормональных нарушений у девушки растет густая борода. Все началось еще в подростковом возрасте, когда внешность Аннализы стала резко меняться. С тех пор ее жизнь превратилась в ад и в каждодневную борьбу с телом. Аннализа пыталась избавиться от бороды разными способами, но ни один метод не сработал. В итоге она обзавелась бритвой и смирилась с судьбой.

Переломный момент в жизни девушки произошел после знакомства с Дэвидом. Они начали общаться в соцсетях и решили встретиться. Парень почти не обращал внимания на щетину своей пассии, но когда влюбленные стали вместе жить, то скрыть свою особенность Аннализа уже не смогла.

Удивлению девушки не было предела, когда Дэвид не только принял свою пассию во всем ее естестве, но и попросил ее больше не бриться. По его словам, борода придает Аннализе особый шарм. Сегодня пара живет в счастливом браке, и с подачи мужа девушка уже не стесняется растительности на своем лице.