Любовь с первого взгляда: почему Тото Кутуньо называл Россию второй Родиной

За годы карьеры Тото Кутуньо успел побывать во многих странах мира. Миллионы фанатов осыпали его комплиментами, но лишь Россию музыкант считал своей второй родиной.

Как оказалось, гастролировать по стране он начал еще в 80-х. Артист регулярно приезжал сначала в СССР, а потом и в современную Россию, из-за чего число его фанатов становилось все больше и больше. За годы путешествий он успел посетить не только обе столицы, но и множество других городов.

«Для меня Россия — вторая Родина. Я полюбил ее с первого взгляда и по сей день несу в сердце эту любовь», — цитирует слова легенды сцены «Комсомольская правда».

При этом чувства исполнителя были взаимны. Все концерты Кутуньо проходили с аншлагами. Богатые поклонники регулярно приглашали его на частные вечеринки и готовы были заплатить весьма большие суммы. На пике карьеры музыкант просил как минимум 100 тысяч евро за частное выступление.