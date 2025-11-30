Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

Меню
30 ноября 2025 17:38
Одну из картин вы, возможно, смотрели, но в списках «любимых кино» ее можно встретить редко.

В День матери хочется вспомнить не о привычных «глянцевых» киношных историях о родителях, а о фильмах, где материнская любовь может быть неловкой, тяжелой, мрачной или спасительной. Именно туда ведут эти пять историй.

Когда забота превращается в давление

Начнем с комедийной драмы «Где угодно, только не здесь» (Anywhere But Here, 1999, США). В центре сюжета – напряженные отношения матери и дочери.

Адель, яркая и амбициозная женщина, мечтает превратить свою дочь Энн в звезду сцены и увозит ее из провинциального уюта в шумный мегаполис. Но юная Энн видит свое будущее совсем иначе – она грезит об университетских лекциях и спокойной жизни.

Фильм обнажает болезненный конфликт: искренняя материнская любовь переплетается с навязчивым желанием воплотить через ребенка собственные несбывшиеся мечты.

Искусство как ловушка

Не менее пронзительна французская драма «Моя маленькая принцесса» (2011). Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю художницы Ханны, которая почти полностью игнорирует свою 10-летнюю дочь Виолетту.

Ситуация доходит до абсурда, когда мать решает «преобразить» девочку в стиле легендарной Марлен Дитрих и превратить ее в модель. Фильм безжалостно вскрывает тему эгоистичного использования ребенка ради воплощения родительских амбиций.

Особенно ценно, что картина снята режиссером Евой Ионеско, чья собственная жизнь легла в основу сюжета.

Материнский пазл

Переплетение судеб раскрывает мелодрама «Мать и дитя» (2009, США, Испания). Здесь три параллельные истории складываются в единую мозаику материнства: женщина, вынужденная расстаться со своим ребенком сразу после рождения; удочеренная девочка, ищущая свое место в мире; и бездетная женщина, отчаянно мечтающая стать матерью.

Фильм уходит от банального понимания материнства как биологического факта и исследует его как сложное эмоциональное состояние, жизненный выбор или горькую утрату.

Любовь, от которой мурашки по коже

Любителям нестандартных сюжетов понравится мистический триллер «Мама» (2013, Испания, Канада). Сюжет разворачивается вокруг двух девочек, найденных в заброшенной хижине после нескольких лет полной изоляции.

Молодая пара решает дать им шанс на нормальную жизнь, но вскоре сталкивается с пугающей истиной: детей продолжает «охранять» зловещий дух их покойной матери.

Картина виртуозно балансирует между двумя гранями материнской любви: с одной стороны – безусловная привязанность и защита, с другой – темная, почти первобытная одержимость, которая не знает границ даже после смерти.

Событие счастливое, название – пошлое

Завершает подборку французская комедия с драматическим подтекстом «Счастливое событие» (Un heureux événement, 2007), которую в России локализовали как «Секса много не бывает».

Фильм с беспощадной честностью показывает первый год жизни молодой матери. Здесь нет идеализированного образа «счастливой мамы» – только хаос бессонных ночей, финансовые трудности, ощущение потери личной свободы и глубокий внутренний кризис.

Картина разрушает стереотипы о материнстве, демонстрируя его как непростое испытание, которое заставляет женщину переосмыслить саму себя.

Фото: Кадр из фильма «Секса много не бывает» (2007) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
