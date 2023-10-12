Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино

Рохелио Гуэрру советские зрители знают по сериалу «Богатые тоже плачут». Эффектный артист покорил сердца миллионов фанаток, но поклонницы не догадывались, каким человеком он был в обычной жизни.

Как оказалось, на родине Рохелио был известен не только благодаря таланту, но и многочисленными романам. В течение 15 дней он встречался с Дарси Деннис, в 50 лет стал отцом от случайной знакомой и жил со студенткой Федрой Джонсон.

Главной же любовью артиста стала Марибель Робле, и их роман обсуждала вся Мексика. Дело в том, что девушке было всего лишь 14 лет, но это не останавливало артиста. В течение нескольких лет Рохелио доказывал родителям Марибель, что станет прекрасным мужем, и они все-таки поженились, когда ей исполнилось 20 лет.

К тому времени он уже несколько раз становился отцом, а Робле подарила ему еще двоих детей. Однако Рохелио удалось наладить теплые отношения далеко не со всеми наследниками. И уже после смерти артиста в 2018 году в СМИ начали всплывать многочисленные скандалы с участием знаменитости.

Однако в памяти поклонников Рохелио остался не как многодетный отец, а как плодовитый актер и легенда телевидения. Поклонницы до сих пор осыпают его игру комплиментами, а его мыльные оперы транслируются по всему свету.