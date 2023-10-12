Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино
Жизнь артиста была полна скандалов.
Рохелио Гуэрру советские зрители знают по сериалу «Богатые тоже плачут». Эффектный артист покорил сердца миллионов фанаток, но поклонницы не догадывались, каким человеком он был в обычной жизни.
Как оказалось, на родине Рохелио был известен не только благодаря таланту, но и многочисленными романам. В течение 15 дней он встречался с Дарси Деннис, в 50 лет стал отцом от случайной знакомой и жил со студенткой Федрой Джонсон.
Главной же любовью артиста стала Марибель Робле, и их роман обсуждала вся Мексика. Дело в том, что девушке было всего лишь 14 лет, но это не останавливало артиста. В течение нескольких лет Рохелио доказывал родителям Марибель, что станет прекрасным мужем, и они все-таки поженились, когда ей исполнилось 20 лет.
К тому времени он уже несколько раз становился отцом, а Робле подарила ему еще двоих детей. Однако Рохелио удалось наладить теплые отношения далеко не со всеми наследниками. И уже после смерти артиста в 2018 году в СМИ начали всплывать многочисленные скандалы с участием знаменитости.
Однако в памяти поклонников Рохелио остался не как многодетный отец, а как плодовитый актер и легенда телевидения. Поклонницы до сих пор осыпают его игру комплиментами, а его мыльные оперы транслируются по всему свету.