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Киноафиша Статьи Любовь Орлова в молодости: Юлия Высоцкая восхитительна в новом образе (фото)

Любовь Орлова в молодости: Юлия Высоцкая восхитительна в новом образе (фото)

13 октября 2023 12:45
Любовь Орлова в молодости: Юлия Высоцкая восхитительна в новом образе (фото)

Фанаты осыпали знаменитость комплиментами.

Юлия Высоцкая делится историями из своей жизни в социальных сетях. В блогах артистка публикует кадры из путешествий и с работы, а не так давно поделилась роликом, снятым во время ее театральных гастролей в Красноярске.

На видео супруга Андрея Кончаловского показывает, как готовится к постановке «Вишневый сад». Артистка примеряет наряды и хвастается старинными образами, а в подписи рассказывает, как прошел спектакль.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации. В комментариях можно увидеть сотни комплиментов от восторженной публики. По мнению фанатов, Высоцкая выглядит органично в подобных нарядах, а ее обаянию могут позавидовать многие артистки.

Любовь Орлова в молодости: Юлия Высоцкая восхитительна в новом образе (фото)

«Вы тут чем-то похожи на Любовь Орлову», «Красиво и женственно», «Бесподобна, столько эстетики, достоинства, грации и настоящего искусства», — пишут подписчики знаменитости.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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