Любовь Орлова в молодости: Юлия Высоцкая восхитительна в новом образе (фото)
Фанаты осыпали знаменитость комплиментами.
Юлия Высоцкая делится историями из своей жизни в социальных сетях. В блогах артистка публикует кадры из путешествий и с работы, а не так давно поделилась роликом, снятым во время ее театральных гастролей в Красноярске.
На видео супруга Андрея Кончаловского показывает, как готовится к постановке «Вишневый сад». Артистка примеряет наряды и хвастается старинными образами, а в подписи рассказывает, как прошел спектакль.
Пользователи Сети остались в восторге от публикации. В комментариях можно увидеть сотни комплиментов от восторженной публики. По мнению фанатов, Высоцкая выглядит органично в подобных нарядах, а ее обаянию могут позавидовать многие артистки.
«Вы тут чем-то похожи на Любовь Орлову», «Красиво и женственно», «Бесподобна, столько эстетики, достоинства, грации и настоящего искусства», — пишут подписчики знаменитости.