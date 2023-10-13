Любовь Орлова в молодости: Юлия Высоцкая восхитительна в новом образе (фото)

Юлия Высоцкая делится историями из своей жизни в социальных сетях. В блогах артистка публикует кадры из путешествий и с работы, а не так давно поделилась роликом, снятым во время ее театральных гастролей в Красноярске.

На видео супруга Андрея Кончаловского показывает, как готовится к постановке «Вишневый сад». Артистка примеряет наряды и хвастается старинными образами, а в подписи рассказывает, как прошел спектакль.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации. В комментариях можно увидеть сотни комплиментов от восторженной публики. По мнению фанатов, Высоцкая выглядит органично в подобных нарядах, а ее обаянию могут позавидовать многие артистки.