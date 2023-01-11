Любовь Орлова при жизни раскрыла свое помешательство на пластике: хватило одной фразы

Великую советскую артистку Любовь Орлову обожал весь СССР, а Сталин называл ее любимой актрисой. Зрителям она запомнилась как вечно неувядающая красавица и ослепительная кинодива. Но мало кто знает, что в погоне за молодостью Орлова злоупотребляла пластикой.

Свое помешательство на операциях актриса выдала совершенно случайно. Это произошло в 1942 году, когда Орлова и ее аккомпаниатор заблудились неподалеку от Семипалатинска. Они нашли пристанище у простой женщины, поволжской немки. Ее дом был неказист и беден, но в нем царили идеальная чистота и порядок.

Любовь Орлова не могла скрыть своего восхищения хозяйкой и сказала, что настоящая женщина должна стремиться к красоте даже в самых убогих условиях.

«Лопни, а держи фасон!» — заключила артистка.

Этому правилу звезда советского кино следовала неукоснительно всю свою жизнь. Орлова до старости злоупотребляла пластикой, но, к сожалению, стала выглядеть карикатурно, а не привлекательно. Достаточно вспомнить ее участие в картине «Скворец и Лира», где 72-летняя актриса сыграла молодую женщину. Зрители отмечали, что Орлова выглядит, двигается и даже дышит как старушка, и это полностью испортило впечатление от картины.