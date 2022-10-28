Любовь или растление малолетней? Съемки «Ста дней после детства» обернулись скандалом

Мелодрама «Сто дней после детства» стала одним из самых ярких фильмов в карьере Сергея Соловьева. Зрители со всего мира с восторгом приняли историю взросления пионера Мити Лопухина. Однако мало кто догадывался, какие скандалы происходили на съемочной площадке картины.

Как оказалось, Соловьев, которому во время работы над лентой было 30 лет, влюбился в Татьяну Друбич, исполняющую в фильме главную роль. О романе с 14-летней артисткой сразу же узнала вся съемочная группа, которая начала активно распространять сплетни о режиссере.

Спустя некоторое время о связи Соловьева узнала его супруга, 20-летняя артистка Марианна Кушнерова, которая ждала от режиссера ребенка. Артистка весьма тяжело восприняла неверность мужа и даже написала письмо в горком с жалобой на Соловьева, а чиновники провели с режиссером воспитательную беседу. В итоге он решил остаться в семье и прекратить общение с несовершеннолетней возлюбленной.

Однако постановщик так и не смог забыть молодую актрису. После школы она поступила в медицинский университет, а ее возлюбленный решился сделать ей предложение. Тогда режиссер понял, что может потерять Друбич навсегда и все-таки развелся с Куншеровой.

Друбич и Соловьев прожили вместе семь лет и воспитали общую дочь Анну. Она тоже связала свою жизнь и искусством и стала композитором.