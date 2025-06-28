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«Любовь и кровь»: иностранцы в восторге от «Тихого Дона» — ставят фильму 7,7 на IMDb, но не понимают смысл романа

28 июня 2025 18:07
«Любовь и кровь»: иностранцы в восторге от «Тихого Дона» — ставят фильму 7,7 на IMDb, но не понимают смысл романа

Шолохов для иностранцев остается недосягаемой высотой. 

Шестичасовой фильм про казаков? — Иностранцы сперва хлопают глазами, потом — втягиваются, а на выходе говорят: «Это шедевр», ставя 7,7 на IMDb. Вот такая реакция на экранизацию «Тихого Дона» 1957 года, снятую Сергеем Герасимовым.

Для них — это как попасть в музей истории: всё крупно, трагично и с видами широкой степи, от которой дыхание замирает. Один англоязычный зритель даже написал: «Каждый кадр хочется заскринить и повесить на стену».

Что хвалят в фильме

По ту сторону экрана они видят не только любовную драму между Григорием и Аксиньей, но и большую, лобовую, почти осязаемую катастрофу — распад привычного мира.

«Любовь и кровь»: иностранцы в восторге от «Тихого Дона» — ставят фильму 7,7 на IMDb, но не понимают смысл романа

Эпоха, которая у нас вызывает тяжелое чувство родовой боли, у них — эстетическое восхищение. И даже временные скачки, которые у советского зрителя вызывали недоумение, для них — приятный прием: как будто BBC-шный документалист взялся за художественное кино.

«Любовь и кровь. Красивый фильм с хорошей актёрской игрой в театральном стиле, характерном для многих старых русских фильмов. Сюжет длинный и запутанный, и американская аудитория, скорее всего, задастся вопросом, о чём первая треть фильма».

«Любовь и кровь»: иностранцы в восторге от «Тихого Дона» — ставят фильму 7,7 на IMDb, но не понимают смысл романа

Не понимают смысл истории

Но всё же, когда заходит речь о романе Шолохова, американцы зачастую впадают в ступор. На Amazon один рецензент пишет: «Это великолепная книга. Настолько сильная, что после нее тяжело что-либо читать».

Другой: «Не лучшее произведение о казаках. “Тарас Бульба” — круче». Не осознает, что это произведения разного толка.

«Любовь и кровь»: иностранцы в восторге от «Тихого Дона» — ставят фильму 7,7 на IMDb, но не понимают смысл романа

Кто-то называет роман антивоенным шедевром, а кто-то — «невыносимо деревянным», где Григорий Мелехов и Илья Бунчук вызывают отторжение, как будто их слепили по методичке.

Интересно другое: и поклонники, и критики сходятся в одном — это произведение-эпоха, и пройти мимо него невозможно. Оно отражает народную боль, попытку понять, как жизнь разрывается между любовью, долгом, войной и сменой власти. Даже если кто-то не вникает в нюансы революционной России — они всё равно чувствуют трагедию.

«Тихий Дон» — это не просто роман и не просто фильм. Это лакмусовая бумажка, по которой видно, насколько тяжело иностранцам бывает понять глубину русской души, сопереживать чужой трагедии.

За ней бегал самый богатый мужчина в мире: как в старости выглядит звезда «Тихого Дона».

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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