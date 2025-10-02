«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова

«Любовь и голуби» — фильм, который знает и любит вся страна. Его цитируют, его герои стали родными, а история Василия и Нади одних трогает до слез, других возмущает, но мало кого оставляет равнодушным.

Кажется, эта картина подарила нам частичку души советского кино. Но за этой историей о любви, голубях и сибирской деревне скрывается странная и печальная закономерность. Судьба будто бы отметила тех, кто причастен к созданию этого шедевра.

Череда трагических уходов главных создателей и актеров заставляет задуматься: существует ли на самом деле «проклятие» любимой комедии? Или это просто горькое стечение обстоятельств?

Вот хроника потерь, которые понесли создатели культового фильма. Пусть вас не обманывает жизнеутверждающий сюжет — реальные судьбы оказались куда трагичнее.

Ранее мы писали: «Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать