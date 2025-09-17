«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде

Меню
17 сентября 2025 12:19
Работает как инструмент общения.

«Любовь и голуби» — из тех советских фильмов, которые хочется цитировать вслух, повторяя точь-в-точь даже интонации героев. История Василия и Надежды Кузякиных оказалась очень жизненной, хотя и была снята по мотивам пьесы Владимира Гуркина.

Недаром в Черемхово Иркутской области — родном городе реальной семьи, ставшей прототипом, — установили памятник героям комедии.

А теперь — немного статистики. «Мосфильм» попросил подписчиков назвать самые крылатые фразы из картины, которые они используют в повседневном общении. Затем они проанализировали соцсети за год — и составили рейтинг самых популярных цитат. Вспоминаем и улыбаемся.

Ах ты, сучка ты крашена!

Абсолютный лидер — больше 34 тысяч упоминаний. В фильме фраза Нади обращена к Раисе Захаровне. И ее ответ не менее популярен, хотя в рейтинг не вошел.

Почему же крашена? Это мой натуральный цвет.

На втором месте с 22 тысячами упоминаний — дядя Митя. Сергею Юрскому, которому не было и 50, досталась роль 70-летнего ветерана. Актер настолько вжился, что придумал несколько фраз для своего персонажа — и они стали крылатыми.

Инфаркт микарда, вот такой рубец!

Импровизация Людмилы Гурченко получила третью строчку и 18 тысяч успоминаний. Она также быстро попала в народ, как и другие реплики.

Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!

На четвертой позиции (13,3 тысячи упоминаний) — фирменная сибирская интонация. Актеры переняли ее у автора пьесы Гуркина, который сам родился в Сибири, поэтому в его речи проскальзывал так называемый говор.

Кака любовь? — Така любовь!

Замыкает топ фраза, которая вообще не принадлежит героям. Она появляется на небе во время свидания Василия и Раисы Захаровны на пляже. Но прижилась — более 9 тысяч упоминаний в соцсетях.

Эх, Вася, Вася…

«Любовь и голуби» пережила десятилетия не только как фильм, но и как коллекция мемов задолго до эпохи интернета. В этом и есть секрет народной комедии — каждое поколение находит в ней кусочек собственной жизни.

Ранее мы писали: «Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест)

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
