«Любовь и голуби» едва не сгубил один герой: об этом факте вы точно не знали

Ведущая Юлия Меньшова присутствовала на съемках фильма «Любовь и голуби», который снял ее именитый отец. Не так давно она рассказала, что выход картины мог никогда не состояться из-за одного персонажа. Причиной тому была антиалкогольная политика страны.

Под прицел цензоров попал дядя Митя — сосед главных героев и знатный любитель спиртного. Руководители «Мосфильма» требовали полностью убрать персонажа. Распоряжение вышло в тот момент, когда картину уже готовились монтировать.

Дядю Митю пытался отстоять сам Владимир Меньшов, но безуспешно. Фильм передали другому режиссеру, который сотворил с лентой нечто непонятное. После увиденного начальство вернуло «Любовь и голуби» Меньшову, и обе стороны решили достичь компромисса. В итоге все сцены с алкоголем сильно сократили, а что-то пришлось целиком вырезать.

Меньшова поведала еще один занятный факт о картине. Оказывается, Кузякины полностью списаны с реальных людей. Автор пьесы Владимир Гуркин взял за основу историю своих соседей, которых едва не разлучила роковая особа. А вот ее образ Меньшов создал сам, вдохновляясь личностью жены своего приятеля.