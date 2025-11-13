Меню
Любовь, голуби и каваи: ИИ превратил в аниме 5 фильмов СССР – попробуйте угадать их все (тест)

13 ноября 2025 10:23
Задача со звездочкой для любителей классики.

Представьте, если бы любимые советские киноленты внезапно оказались в руках японских аниматоров. Узнали бы вы знакомые сюжеты, переосмысленные в стилистике аниме?

Ведь на самом деле многие наши фильмы обладают универсальными сюжетами, которые легко ложатся на эстетику аниме. Главное – сохранить ту самую «изюминку», которая делает эти истории вечными и узнаваемыми в любом формате.

Попробуйте за новой анимационной оболочкой разглядеть знакомые кинокартины. Сможете ли вы по кадру-стилизации узнать все 5 кинолент? Проверьте свою киноэрудицию и воображение в этом необычном тесте!

Ранее мы писали: «Могу пересказать по кадрам фильм…»: эти 5 военных драм СССР хвалят Бандерас и Спилберг – угадаете их по рецензиям?

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Любовь и голуби» (1985)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
