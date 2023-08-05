Любовь это...? Наш тест подскажет, что для вас значит это слово

Толкование слова “любовь” можно найти в любом словаре, но, разумеется, далеко не для всех оно означает то же самое. Кто-то убежден, что любви вовсе не существует, а кто-то готов часами рассказывать о том, что значит для него это чувство. О том, есть ли любовь с первого взгляда, не перестают спорить не только обычные люди, но и ученые. Большинство экспертов сходятся во мнении, что человеку требуется несколько секунд, чтобы понять - интересует ли представитель противоположного пола как партнер или не судьба. Однако это решение продиктовано в большей степени внешностью потенциального избранника и нашим предыдущим любовным опытом. Назвать это любовью с первого взгляда уж точно не совсем уместно. На основании множества экспериментов ученые говорят о том, что с первого взгляда возможно влечение, но не любовь. Зачастую люди путают два этих понятия, подменяют желаемое и действительное. Для некоторых влюбчивых натур разница между любовью и увлечением вовсе не очевидна, поэтому они готовы на голубом глазу утверждать, что “влюбились с первого взгляда” и действительно верить в это. Что означает для вас любовь? Узнайте ответ с помощью нашего нового теста.

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