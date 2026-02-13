Любовь для тех, кому за 30: сходил на новый ромком с Бортич и не поверил глазам – 3 причины включить «Счастлив, когда ты нет»

В канун Дня святого Валентина в наш прокат вышел ромком, который напоминает, что путь к «долго и счастливо» может быть усыпан не лепестками роз, а десятками, если не сотнями, взаимных подколок, грубостей и даже унижений. «Счастлив, когда ты нет» имеет все шансы стать народным хитом – особенно для тех, кто уже пережил несчастливую любовь.

Я пошёл на фильм по простой причине: мой guilty pleasure – проекты с Сашей Бортич. Но на этот раз удовольствие оказалось вовсе не «гилти», хотя по трейлеру я приятных сюрпризов не ждал вовсе.

Это честное, местами болезненное кино про тридцатилетних, которые хотят любви, но разучились говорить о чувствах без сарказма.

Первая причина включить – дуэт Бортич и Гоши Токаева. Два Жени, одинаковых по имени и упрямству, то притягиваются, то отталкиваются. Их диалоги – колючие и узнаваемые. В этих перепалках больше правды о современных отношениях, чем в десятке глянцевых мелодрам.

Вторая – точный портрет поколения. Здесь нет идеальных карьер и романтических жестов под дождём. Есть вечеринки, офисы, отложенные решения и страх сделать первый шаг. Герои прячут уязвимость за шутками, а одиночество – за случайными связями.

Третья – ощущение, что смотришь на знакомых людей. Да, визуально фильм скромный, но сценарий и интонация вытягивают всё. Это история о том, как взрослые люди учатся быть честными – хотя бы с собой. Так что тем, кому за 30, «Счастлив, когда ты нет» может даже оказаться полезным.