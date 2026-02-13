Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Любовь для тех, кому за 30: сходил на новый ромком с Бортич и не поверил глазам – 3 причины включить «Счастлив, когда ты нет»

Любовь для тех, кому за 30: сходил на новый ромком с Бортич и не поверил глазам – 3 причины включить «Счастлив, когда ты нет»

13 февраля 2026 07:29
Любовь для тех, кому за 30: сходил на новый ромком с Бортич и не поверил глазам – 3 причины включить «Счастлив, когда ты нет»

Двое ребят пытаются поговорить о любви, но... очень специфически.

В канун Дня святого Валентина в наш прокат вышел ромком, который напоминает, что путь к «долго и счастливо» может быть усыпан не лепестками роз, а десятками, если не сотнями, взаимных подколок, грубостей и даже унижений. «Счастлив, когда ты нет» имеет все шансы стать народным хитом – особенно для тех, кто уже пережил несчастливую любовь.

Я пошёл на фильм по простой причине: мой guilty pleasure – проекты с Сашей Бортич. Но на этот раз удовольствие оказалось вовсе не «гилти», хотя по трейлеру я приятных сюрпризов не ждал вовсе.

Это честное, местами болезненное кино про тридцатилетних, которые хотят любви, но разучились говорить о чувствах без сарказма.

Любовь для тех, кому за 30: сходил на новый ромком с Бортич и не поверил глазам – 3 причины включить «Счастлив, когда ты нет»

Первая причина включить – дуэт Бортич и Гоши Токаева. Два Жени, одинаковых по имени и упрямству, то притягиваются, то отталкиваются. Их диалоги – колючие и узнаваемые. В этих перепалках больше правды о современных отношениях, чем в десятке глянцевых мелодрам.

Вторая – точный портрет поколения. Здесь нет идеальных карьер и романтических жестов под дождём. Есть вечеринки, офисы, отложенные решения и страх сделать первый шаг. Герои прячут уязвимость за шутками, а одиночество – за случайными связями.

Третья – ощущение, что смотришь на знакомых людей. Да, визуально фильм скромный, но сценарий и интонация вытягивают всё. Это история о том, как взрослые люди учатся быть честными – хотя бы с собой. Так что тем, кому за 30, «Счастлив, когда ты нет» может даже оказаться полезным.

Фото: Кадр из фильма «Счастлив, когда ты нет» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше «Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше Читать дальше 22 февраля 2026
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел» В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел» Читать дальше 21 февраля 2026
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Читать дальше 22 февраля 2026
Фанаты пакуют чемоданы — и идут по следам «Короля и Шута» в Петербурге: локации из фильма и реальные места, связанные с группой Фанаты пакуют чемоданы — и идут по следам «Короля и Шута» в Петербурге: локации из фильма и реальные места, связанные с группой Читать дальше 22 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел «Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше