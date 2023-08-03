Любопытство их порок: эти 3 знака Зодиака всегда лезут не в свое дело

“Когда выйдешь замуж?”, “Сколько зарабатываешь?”, “Квартира своя или съемная?” - вот только несколько вопросов, способных по-настоящему вывести из себя. Даже если они звучат из уст родственников или друзей. Есть люди, которые не видят ничего зазорного в таких расспросах, не реагируют на намеки, что вам они неприятны, и обижаются, когда слышат прямой отказ отвечать. Под какими знаками зодиака появляются такие любопытные Варвары?

Лев

Представители огненной стихии обожают устраивать интервью своим друзьям, близким и новым знакомым. Именно от них можно услышать все эти неловкие вопросы, на которые совершенно не хочется отвечать. Особенно под внимательным и цепким взглядом Льва - как будто бы он мысленно проверяет на детекторе лжи, слукавите вы или скажете правду.

Люди, рожденные под этим знаком, уверены в своем праве расспрашивать людей обо всем, что придет им в голову.

“А что в этом плохого?” - искренне удивится уроженец знака, если сказать ему, что поступает не слишком-то красиво.

Лев очень настойчив, он буквально не отойдет от вас, пока не получит ответа - и это сильно портит впечатление от общения с ним.

Стрелец

Еще один огненный знак, который обожает совать нос не в свое дело - Стрелец. Этот представитель зодиакальной плеяды не задумывается над тем, что нарушает личные границы людей. Поскольку сам он без комплексов, то легко ответит даже на самые дерзкие вопросы. Уроженцы знака не делают секрета из своей личной жизни, материального положения и т.д.

Поэтому они убеждены, что и другие люди так же легко поведают об уровне своей зарплаты или взаимоотношениях с любимым человеком.

Для Стрельца в беседе не существует никаких рамок, он быстро и легко переключается с темы на тему и порой его заносит совершенно не туда. А отказ отвечать на вопросы этот знак воспримет с большим изумлением.

Водолей

Водолей очень любознателен. С самого детства он задает окружающим людям сотни “Зачем?” да “Почему?”. С возрастом страсть к расспросам никуда не исчезает, меняются только темы, интересующие его.

Представитель воздушной стихии не думает, что его расспросы причиняют неудобства - он ведь спрашивает из самых лучших побуждений!

Когда Водолею говорят, что он позволяет себе лишнее в беседе, он очень сильно удивляется и даже обижается. Сам он с легкостью разговаривает на любые темы, и считает, что все должны следовать его примеру. Зачем делать секреты из каких-то вещей, особенно если есть чем похвастаться? Водолей искренне этого не понимает.