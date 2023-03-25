Любопытно: этот советский фильм просто обожают в Европе, а у нас его мало кто помнит

В создании фильма «Мама» приняли участие представители советского, румынского и французского кинематографа. У этой картины был все шансы на успех в прокате, поскольку в основе сюжета лежала знакомая всем сказка братьев Гримм «Волк и семеро козлят».

К тому же, главные роли в детском рок-мюзикле достались Людмиле Гурченко и Михаилу Боярскому. А песни исполнялись сразу на трёх языках. Но интересный сценарий и известные актёры не спасли картину от провала в советском прокате. Да и сегодня о ней вспоминают не так часто.

Впрочем, совсем иначе дело обстоит в Европе. Там этот фильм пользуется популярностью и по сей дней. К примеру, в Нидерландах детский мюзикл является неотъемлемой частью рождественских праздников. Государственные телеканалы показывают кино с Гурченко и Боярским на протяжении нескольких десятилетий, и юные зрители всегда с трепетом ждут повтора этой сказки.