Любого мужчину можно обмануть одной фразой: Фаина Раневская разболтала ее всем

Непревзойденная Фаина Раневская славилась своими едкими и саркастичными высказываниями. До сих пор Интернет пестрит ее остроумными цитатами, которые давно стали достоянием нашей культуры.

Актриса отлично разбиралась в хитросплетениях человеческих отношений. Так, одна цитата Раневской доказывает, что мужчины не так уж хладнокровны и невозмутимы, как принято думать, и их невероятно легко обмануть.

Фаина Георгиевна сказала: «Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет». Это расшифровывается так: манипулировать представителями сильного пола проще простого — достаточно сделать комплимент их интеллектуальным способностям, они тут же растают и выполнят любое желание.

Впрочем, не все согласны с едким изречением Раневской. Некоторые отметили, что оно давно устарело, ведь сегодня женщины стали достаточно самостоятельными и могут сами обеспечить свои «хотелки». Ради достижения желаемого подобные манипуляции им просто ни к чему.