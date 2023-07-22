Любое движение доставляет боль: Заворотнюк не скрыла горькую правду от общественности

Анна Заворотнюк привыкла держать поклонников в курсе всех событий своей жизни. На днях популярный блогер вышла на связь с подписчиками, сообщив им тревожные новости.

Светская львица уже вернулась из Москвы в Дубай, куда не так давно переехала, чтобы быть вместе со своим возлюбленным. В ОАЭ дочь Анастасии Заворотнюк изнывает от жары и находит спасение под кондиционерами.

Но резкие перепады температур в помещении и на улице сыграли с эффектной красоткой злую шутку.

В социальных сетях модель пожаловалась на то, что застудила спину в районе поясницы и теперь даже малейшее движение доставляет ей мучительную боль. Заворотнюк-младшая попросила совета у интернет-пользователей, вот только помощи так и не дождалась. Большинство фолловеров посоветовали Анне не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу.