«Люблю тебя»: Барановская сделала долгожданное заявление под ручку с мужчиной

Карьера Юлии Барановской на телевидении началась с личной драмы. Мать троих детей бросил ее избранник Андрей Аршавин. Тогда телеканалы выстраивались в очередь, чтобы взять у бедняжки интервью. Экс-супруга футболиста горевала недолго: женщина сделала все, чтобы стать самодостаточной и обеспечить своих наследников всем необходимым.

Много лет поклонники были уверены, что ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» одинока. Однако недавно звезда огорошила общественность сообщением: ее сердце несвободно.

Барановская сфотографировалась с продюсером Артемом Сорокиным и лаконично подписала снимок: «Люблю тебя».

На фото парочка нежно прижималась друг к другу — ни у кого не осталось сомнений в их чувствах.

Слухи о романе телеведущей появились несколько лет назад. Сорокин часто сопровождает кумира миллионов на светских мероприятиях и фестивалях. Но предполагаемые любовники пока никак не комментируют свои отношения.