Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Люблю тебя»: Барановская сделала долгожданное заявление под ручку с мужчиной

«Люблю тебя»: Барановская сделала долгожданное заявление под ручку с мужчиной

14 октября 2023 08:41
«Люблю тебя»: Барановская сделала долгожданное заявление под ручку с мужчиной

Поклонники популярной ведущей ликуют.

Карьера Юлии Барановской на телевидении началась с личной драмы. Мать троих детей бросил ее избранник Андрей Аршавин. Тогда телеканалы выстраивались в очередь, чтобы взять у бедняжки интервью. Экс-супруга футболиста горевала недолго: женщина сделала все, чтобы стать самодостаточной и обеспечить своих наследников всем необходимым.

Много лет поклонники были уверены, что ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» одинока. Однако недавно звезда огорошила общественность сообщением: ее сердце несвободно.

Барановская сфотографировалась с продюсером Артемом Сорокиным и лаконично подписала снимок: «Люблю тебя».

На фото парочка нежно прижималась друг к другу — ни у кого не осталось сомнений в их чувствах.

Слухи о романе телеведущей появились несколько лет назад. Сорокин часто сопровождает кумира миллионов на светских мероприятиях и фестивалях. Но предполагаемые любовники пока никак не комментируют свои отношения.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше