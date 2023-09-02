«Люблю, очень»: известная актриса оказалась «внучкой» Добронравова

Именно Анна Кошмал исполнила роль Жени Ковалевой в последних сезонах ситкома «Сваты». На экранах она стала внучкой Будько и Ковалевых, но сериал, как оказалось, подарил ей не только популярность и признание публики.

Как говорила сама артистка, за время съемок она стала очень близка со своими коллегами. Прославленные артисты поддерживали Кошмал и окружили ее заботой, а в Федоре Добронравове она нашла настоящего дедушку.

«Родного и заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень!» — признавалась звезда экрана.

Поклонники были поражены их крепкой связи и искренне радовались за артистку. Однако с годами связь между Кошмал и Добронравовым начала рушиться. И последнее время видятся артисты лишь на съемках, но не поддерживают общение.

Фанаты уверены, что рано или поздно знаменитости будут воспринимать друг друга как близких родственников. Они искренне надеются, что артистам удастся восстановить связь, а Кошмал вновь обретет названного дедушку.