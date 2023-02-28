Любителям сериала не читать: история, как султан Сулейман погубил своего сына, пробирает до костей

Селим, воплощенный в «Великолепном веке» актером Энгином Озтюрком, в реальной жизни носил прозвище Пьяница. Познакомил его с порицаемым в Коране напитком не кто иной, как отец.

Судя по свидетельствам эпохи, Сулейман в сериале и Сулейман в жизни — это два разных человека. Исторический правитель отослал от подальше от двора обоих сыновей после смерти Хюррем из-за опасений переворота. Вражда Селима и Баязида не утихла, и в конце концов Баязид был задушен вместе с пятью сыновьями.

За шехзаде — будущим властителем — уже тогда закрепилась «спиртная» кличка. По описаниям послов, находившихся при дворе Османской империи, руку к этому приложил сам султан. Он и сам любил подумать то о государственных делах, то о новых способах казни за бокалом-другим. Сулейман Великолепный разрешил привозить вино во дворец Топкапы, угощал сыновей на празднествах. Многие зелье не оценили, а вот Селиму оно пришлось по вкусу.