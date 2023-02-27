Любители пощекотать нервы в ужасе: этот американский фильм шокировал даже их

Напряженные хоррор-фильмы способны привнести в жизнь зрителей достаточно адреналина, чтобы создать на экране настоящий аттракцион. Хотя после просмотра таких картин у людей возникает эйфория, ведь все это закончилось, да и такие жестокие сцены вряд ли могли произойти где-то кроме съемочной площадки. Но американский триллер «Город, который боится заката» оставил после себя неприятный осадок.

По сюжету в тихом городке Тексарканы начинает орудовать серийный маньяк и всего за три месяца убивает 8 человек. Сценарий кажется достаточно простым, но все меняет тот факт, что фильм снят на основе реальных событий. Кроме того, полиции так и не удалось поймать убийцу, поскольку он не оставлял на местах преступлений никаких улик. Соответственно, этот человек так и не ответил за все свои злодеяния.

Зная эти подробности даже бесстрашные зрители начинали испытывать ужас и страх во время просмотра.