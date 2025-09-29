Меню
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

29 сентября 2025 15:42

29 сентября 2025 15:42
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

А киноленту под № 2 назвали миксом из «Иван Васильевич меняет профессию» и «Пятого элемента».

Многие зрители с теплотой и ностальгией вспоминают советскую эпоху, что закономерно отражается и в современном кинематографе. Среди множества картин, действие которых полностью происходит в СССР, особенно интересно смотрятся те, где авторы решили пойти дальше простого исторического повествования.

Они искусно смешивают разные временные пласты, сталкивая наших современников с реалиями жизни их родителей и дедов. В этой подборке мы собрали именно такие фильмы и сериалы, где герои из нашего времени неожиданно оказываются в советском прошлом.

Такие сюжетные ходы создают особый драматизм, позволяя взглянуть на привычную историю через призму сегодняшнего дня, и дают зрителям уникальную возможность — вместе с персонажами пережить этот удивительный опыт путешествия во времени.

«Мы из будущего» (2008)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.2

Четверо «чёрных копателей», промышляющих поиском и продажей военных артефактов, во время очередных раскопок находят свои собственные фотографии в солдатских книжках погибших бойцов. Шокированные, они решают отдохнуть на озере и неожиданно переносятся в 1942 год — прямо в эпицентр жестоких сражений.

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

«Овечка Долли была злая и рано умерла» (2015)

Рейтинг на Кинопоиске: 6.7

Студент-физик Никита в результате эксперимента попадает в прошлое, где знакомится с молодыми родителями и влюбляется в очаровательную Машу. Но путешествие во времени имеет страшную цену: герой начинает стремительно стареть, и чтобы выжить, ему нужно найти способ вернуться в своё время.

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

И хотя рейтинг у фильма не самый высокий, на него немало положительных рецензий:

«Шутки забавные и уместные, персонажи не выглядят картонными или шаблонными, и даже сюжет не так предсказуем, как бывает в подобного рода фильмах»,

«Это нежный, добрый фильм о нашем прошлом и настоящем, о юности и взрослых людях. О том, что все не испарилось, не ушло, а остается с нами где-то в вечности»,

«Кинокритики уже окрестили фильм сделанным из "Иван Васильевич меняет профессию", "Пятого элемента", "Хроник Нарнии" и "Стюарт Литтл". Смотреть точно стоит: хотя бы для того, чтобы сформировать свое собственное мнение о нем».

«Назад в СССР» (мини-сериал, 2010)

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8

Преуспевающий бизнесмен Антон, переживающий кризис среднего возраста, знакомится с загадочным Сталкером. Тот предлагает ему необычное приключение, в результате которого Антон неожиданно оказывается в 1975 году — в самом сердце советской эпохи.

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

«Гости из прошлого» (сериал, 2020)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9

В 1982 году профессор создаёт машину времени, и в результате эксперимента его квартира оказывается разорвана между двумя эпохами: одна половина — в 80-х, другая — в нашем времени.

Новым жильцам приходится мириться с таким соседством, пока внук профессора пытается использовать временной портал, чтобы предотвратить трагедию.

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

«Туман» (2010)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1

Отряд современных российских солдат во время марш-броска попадает в странный туман, который переносит их в 1941 год — в самое пекло Великой Отечественной войны. Ребятам, видевшим войну только в кино, приходится быстро научиться выживать и сражаться по-настоящему.

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

Ранее мы писали: «Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной

Фото: Кадр из фильма «Мы из будущего» (2008), «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2015), «Туман» (2010), сериала «Назад в СССР» (2010), «Гости из прошлого» (2020)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
