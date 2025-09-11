Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций

Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций

11 сентября 2025 07:58
Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций

Проверим вашу начитанность и насмотренность.

Советский кинематограф, помимо своих оригинальных сценариев, славился еще и уникальным взглядом на мировую литературу. Режиссеры брали зарубежную классику и пропускали ее через призму своего времени, создавая удивительные гибриды — узнаваемые сюжеты в совершенно особой, советской атмосфере.

Эти экранизации давно живут своей собственной жизнью, став для многих зрителей такими же родными, как и первоисточники. Мы порой даже забываем, что смотрим историю, рожденную пером французского, английского или немецкого писателя, настолько органично она вписалась в наш культурный код.

Этот тест — возможность проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этом перекрестке мировой литературы и советского кино. Узнаете ли вы известные произведения по кадру и названию? Давайте проверим!

Ранее мы писали: Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Фото: Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест) Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест) Читать дальше 13 сентября 2025
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Читать дальше 11 сентября 2025
Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест) Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест) Читать дальше 11 сентября 2025
Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками Читать дальше 11 сентября 2025
Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма Читать дальше 10 сентября 2025
Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест) Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест) Читать дальше 9 сентября 2025
Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше