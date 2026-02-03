Любите кино СССР и вкусно поесть? Этот тест для вас: вспомните 5 фильмов по цитатам о еде

Если после прохождения разыграется аппетит, мы не виноваты.

Что может быть лучше вечера с хорошим фильмом? Пожалуй, только вечер с хорошим фильмом и вкусной едой!

Многие из нас обожают совмещать эти два удовольствия: смотреть кино и что-нибудь жевать. А в советском кинематографе еда – это целый отдельный персонаж, вокруг которого строятся сцены, рождаются конфликты и произносятся знаменитые фразы.

Мы собрали несколько крылатых цитат, где речь так или иначе заходит о еде, застольях или просто очень аппетитных моментах. Вам предстоит угадать, из какого фильма или даже мультфильма каждая фраза.

Проверьте свою память прямо сейчас! Сможете ли вы по одной реплике вспомнить целую историю? Удачи и приятного аппетита... то есть, прохождения теста!