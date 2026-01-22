Любите фильмы с неожиданной концовкой? Угадайте 7/7 картин по шокирующему финальному твисту

Оповещения от Киноафиши
22 января 2026 00:04
Подвох тут — почти в каждом вопросе, так что внимательно вчитывайтесь в каждое слово.

Фильмы с неожиданной концовкой — это отдельный жанр, который любят миллионы. Они заставляют нас пересматривать финальные сцены, обсуждать сюжетные ходы с друзьями и подолгу раздумывать над скрытым смыслом.

Вспомните момент, когда правда вдруг всплывает на поверхность, и вы замираете, поражённые мастерством режиссёра. Кто-то угадывает поворот заранее, а кого-то он застает врасплох, переворачивая восприятие с ног на голову.

Одним из ярких примеров такого кино стал «Остров проклятых», где зрители узнают, что всё происходящее — плод воображения героя. Или «Шестое чувство», где главная тайна раскрывается всего за пару минут до титров.

А как насчёт «Подозрительных лиц», где преступником оказывается самый незаметный персонаж? Эти фильмы не просто удивляют — они делают историю по-настоящему незабываемой.

Наш тест посвящён таким сюжетам. Узнать фильм по его финальному твисту не так-то просто, ведь в памяти часто остаётся общее впечатление, а не детали. Готовы проверить себя? Вперед! А в конце узнаете, кто вы — новичок, профи или настоящий знаток твистов.

Игра началась.

Фото: Кадры из фильмов «Остров проклятых» (2010), «Престиж» (2006)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
