Любите братьев Винчестеров? Тогда этот фильм - лучший выбор в новогодние праздники

В 2008 году на экраны кинотеатров в США вышла трогательная драма «Рождественский коттедж». Сюжет был посвящен жизни художника Томаса Кинкейда. Его путь к популярности оказался насыщен трудностями: он взялся за краски, чтобы помочь матери сберечь дом. Художник начал рисовать жителей родного города, и его соседи по Плейсервиллю видели друг друга в картинах, но уже по-новому.

У доброй рождественской сказки были все шансы на успех в прокате. Но кассовые сборы были очень небольшими. Не помогли даже известные актеры в составе. Звезда мистического сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки согласился сняться в главной роли Томаса за небольшой гонорар. На такие же условия пошла и актриса Марша Гей Харден, знакомая зрителям по роли в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк».

Тем не менее, когда лента вышла на DVD, она заработала от продаж 1,5 млн долларов. И до сих пор «Рождественский коттедж» — это традиционный новогодний фильм для миллионов американцев. Зарубежные зрители в Сети советуют обратить на него внимание тем россиянам, которые в восторге от братьев Винчестеров, ведь Падалеки предстает в этой картине в неожиданном драматическом образе.