Любимый завтрак Сулеймана: простой и невероятно вкусный рецепт яичницы из Турции

Наверно, у каждого народа есть свой способ приготовления яичницы. Казалось бы, знакомы уже все варианты приготовления яиц, но всегда можно найти новый рецепт. Например, традиционным блюдом из этого продукта в Турции является менемен. Это яичница, приготовленная с овощами.

Чтобы повторить традиционное блюдо, достойное и султана, потребуются несколько столовых ложек оливкового и одна — сливочного масла, три или четыре перца, подходят как острые, так и сладкие сорта, два помидора, треть стакана сыра фета или подобного и около четырех яиц.

Для такого количества подойдет сковорода диаметром 23 сантиметра. В нее надо вылить смешанное масло, нагреть, добавить порезанный кубиками перец и обжарить до коричневого цвета, следом — тертые помидоры. Чуть позже — отправить на сковороду сыр, посолить и сдобрить красным перцем. Потом вбить в овощи яйца и чуть разболтать вилкой желток.

Готовый менемен подавать на стол горячим с лепешками.