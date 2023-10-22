Любимый всеми актер из «Трех мушкетеров» ушел из жизни: это удар для Никиты Михалкова

В Москве ушел из жизни Николай Ващилин. Каскадер и актер скончался еще летом, но о его смерти стало известно только сейчас. Артист много лет работал вместе с Никитой Михалковым и был его близким другом.

Николай Ващилин с детских лет активно занимался восточными единоборствами. В 17 лет он начал работать на «Ленфильме» каскадером, а потом и постановщиком трюков. Много лет Николай дружил с Никитой Михалковым, который даже стал крестным отцом детей артиста.

Режиссер не раз снимал друга в своих фильмах, среди которых «Очи черные», «Урга — территория любви».

Также Ващилин появился в картине «Д’Артаньян и три мушкетера», где сыграл одного из гвардейцев.

На пенсии каскадер написал несколько книг о своей работе в кино. Одна из них посвящена сотрудничеству с Михалковым. По данным портала News, актера не стало еще в июле. Причина смерти пока не сообщается.