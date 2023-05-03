Любимый умер, красота увядает: жизнь царевны из «Руслана и Людмилы» далеко не сахар

Наталья Петрова воплотила главную героиню из фильма-сказки «Руслан и Людмила». Жизнь актрисы также долго походила на настоящую сказку. Нашлось в ней место и «волшебному» принцу, но ничто не длится вечно.

После премьеры детища Александра Птушко артистка проснулась звездой. О ней мечтали многие мужчины, но свое сердце она отдала лишь одному. Красавица ответила взаимностью Бабеку Серушу. С виду он казался обычным иранским студентом, но на самом деле был миллионером.

Происхождение его внушительного состояния до сих пор остается неизвестным. Согласно одним данным, он получил наследство, а согласно другим — торговал оружием. Как бы там ни было, Бабек мог позволить себе роскошную жизнь, и Петрова не устояла перед таким завидным женихом.

Серуш ухаживал красиво: одаривал любимую цветами и дорогими презентами, возил на шикарных автомобилях. Через два года красивого романа, уладив все бумажные вопросы, влюбленные смогли пожениться.

Супруги были счастливы вместе, пока смерть не разлучила их. В 1992 году Бабека не стало, и это было для его жены огромной трагедией. Петровой понадобилось немало времени, чтобы оправиться от этой потери. Муж оставил Наталье Григорьевне большое состояние, которое она сумела не только сохранить, но и приумножить.

Знаменитость занялась бизнесом — ее дела пошли в гору. И все же жизнь актрисы не сахар. Она потеряла самое дорогое — любимого мужчину, которому осталась верна даже после его гибели. Замуж Петрова больше так и не вышла.

Сегодня артистке 77 лет, и от ее былой красоты почти ничего не осталось. Она давно не снимается в кино (последний проект с ее участием вышел в 1988-м) и ведет непубличный образ жизни.