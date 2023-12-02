Любимый торт советских детей: как приготовить легендарный «Муравейник» на Новый год

Если в копилке рецептов и должен быть один торт, то только такой.

Муравейник — это торт, который многим знаком с детства. Его рассыпчатая структура, аромат вареной сгущенки и тертого шоколада вызывают ностальгию. Во времена СССР «Муравейник» готовили почти в каждой семье. Это лакомство является беспроигрышным вариантом для любого застолья.

Для приготовления теста понадобится:

100 г сахара;

1,5 ч.л. разрыхлителя для теста;

150 г сметаны;

200 г сливочного масла.

Чтобы приготовить тесто, достаньте мягкое сливочное масло из холодильника за 20 минут до начала приготовления. В миске соедините масло и сахарный песок, затем перетрите их с помощью вилки. Добавьте сметану и перемешайте до получения однородной массы.

Просейте муку и разрыхлитель, добавьте их в тесто и хорошо перемешайте. Замесите песочное тесто руками, скатайте его в шар и уберите в холодильник примерно на 1 час.

Чтобы получить тонкое и хрустящее печенье, можно прокрутить тесто на мясорубке, отрывая от шара небольшие кусочки. Другой вариант — натереть всю массу на крупной терке. Затвердевшее тесто легко поддается измельчению.

Затем выложите полоски теста на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 15-20 минут. Печенье должно стать золотистым и немного коричневым. После остудите и раскрошите его руками.

Для приготовления крема понадобятся:

1 банка вареной сгущенки (370-400 г);

200 г сливочного масла;

40 г молочного или черного шоколада.

Соедините вареную сгущенку и сливочное масло в миске и взбейте их миксером. Затем добавьте поломанное печенье прямо в крем и перемешайте. Выложите массу на тарелку и сформируйте высокую горку в виде муравейника. Посыпьте сверху натертым шоколадом. Уберите торт в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался кремом и затвердел. Готово!