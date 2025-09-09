Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН

8 сентября исполнился год со дня смерти Александра Васильевича Маслякова — легендарного телеведущего, руководителя КВН и человека, который более шести десятилетий определял, что смешно для всей страны.

Вспоминая его, мы решили рассказать о том, какие фильмы и комедии он сам любил смотреть. Спойлер: никаких «Самых лучших фильмов» выходцев из КВН в этом списке нет. Но вы удивитесь и тому факту, что культовые комедии Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая Масляков также не назвал.

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

Один из любимых фильмов Маслякова — культовая комедия Аллы Суриковой. В главных ролях Андрей Миронов и Александр Абдулов.

Картина про то, как немое кино способно изменить целый город, сочетает тонкую сатиру, иронию и лёгкость — качества, которые Александр Васильевич всегда ценил и в шутках, и в кино.

«Ищите женщину» (1982)

Ещё одна работа Аллы Суриковой, которую Масляков особенно любил и упоминал в интервью. Лёгкая детективная комедия по пьесе Робера Тома с Софико Чиаурели, Леонидом Куравлёвым и Александром Абдуловым.

Фильм до сих пор считается образцом советского иронического кино, и Масляков неоднократно признавался, что может пересматривать его снова и снова.

Почему не любил говорить о комедиях

Для Маслякова в юморе главным было одно — чистота. Он часто повторял, что в КВН «нельзя зло шутить над человеком, даже если он этого заслуживает». Поэтому и кино он любил соответствующее — остроумное, лёгкое, но без пошлости и грязи. В интервью он говорил:

«Шутки должны быть экологически чистыми. Главное — чтобы не было грязи! А всё остальное — пожалуйста».

Российское кино и любимые актёры

Масляков был «хорошим зрителем», как он сам говорил. Он ценил российское кино и наших актёров, хотя никогда не ставил себя в один ряд со звёздами экрана. Вспоминал, как снимался сам — несколько раз, но всегда «в роли самого себя»:

в фильме «Ар-хи-ме-ды» (1975) Александра Павловского, где он впервые сыграл конферансье;

у Юрия Чулюкина в фильмах «…И снова Анискин» и «Как стать счастливым» с Николаем Караченцовым и Львом Дуровым.

Однако, несмотря на эти эпизоды, Масляков признавался: «Мне всегда больше нравилось работать, чем “звездить”». Для него лучшие комедии были те, что оставались добрыми и человечными.

