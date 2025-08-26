Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию

Культовый постановщик даже готов снять кино в Москве, но при одном условии.

Вуди Аллен, человек, который всю жизнь снимал Манхэттен с любовью романтика и иронией невротика, неожиданно признался в страсти к советскому военному кино. И пока его заграничные коллеги называют своим любимчиком мрачный «Иди и смотри», у автора «Энни Холл» совсем другой фаворит.

На Международной неделе кино в Москве культовый режиссер по видеосвязи рассказал, что его по-настоящему впечатлил «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Тот самый эпический гигант на семь часов экранного времени, снятый в СССР с тысячами массовки и баталиями, которые до сих пор вызывают дрожь у киноманов.

Примечательно, что собеседником Аллена стал Федор Бондарчук, сын создателя «Войны и мира». Получился символический диалог — режиссер, который когда-то задал мировую планку киноэпоса, и режиссер, который сегодня продолжает российскую традицию больших и дорогих проектов.

Более того, голливудская знаменитость не прочь снять в России свой новый фильм. Осталось лишь дождаться достойной идеи от наших продюсеров.

«Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал над сценарием о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге», — объяснил Аллен.

Для человека, чья камера всегда блуждала по кафешкам Бруклина и улочкам Парижа, признание в любви к российским пейзажам звучит интригующе.

Тем более, Аллен не скрывает, что у него остались только теплые воспоминания о поездках в Россию: и Москва, и Петербург запомнились ему атмосферой, к которой он хотел бы вернуться.

И пусть пока это лишь словесный реверанс, сам факт остается: классик американского авторского кино с уважением смотрит на наследие советских фильмов о войне. А там, глядишь, и появится история, в которой московские бульвары засияют не хуже нью-йоркских.

