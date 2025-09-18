Меню
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»

18 сентября 2025 17:38
Ироничный сериал о буднях одного коррумпированного мэра.

Premier на «Новом сезоне» подтвердил продолжение «Домашнего ареста». После выхода первого сезона сам Никита Михалков хвалил проект, сравнивал его с трудами Николая Гоголя и восхвалял его шоуранера, ныне иноагента.

Что известно о втором сезоне

Из официального: второй сезон запущен, сценарий пишется без создателя первой главы, детали держат под замком. Дат съёмок и релиза нет, состав актёров не объявлен.

О чем был первый сезон и что можно ожидать от продолжения

Коротко про базу. Первый сезон взлетел за счёт точной сатиры: мэр-тунеядец Аникеев после взятки отправлен не в особняк, а в родную коммуналку. По соседству живет простой мужик и некогда лучший друг олигарха, затаивший на него обиду.

Из грязи и кухонных интриг в финале вырастает «народный» мэр Самсонов; честные занимают кабинеты, мэр частично искупляет вину и становится советником. Месседж — любовь, порядочность и здравый смысл ещё дышат.

«Киноафиша» решила представить, что может быть дальше и при помощи ИИ смоделировала сюжеты. Версия первая: Самсонов получает город с дырой в бюджете, мусорными войнами и застройщиками, которым плевать на лозунги. Аникеев — без должности, но с навыками — превращается в серого кризис-навигатора: теперь экс-мэр реально помогает городу.

Версия вторая — «новые лица, старые маски». Сюжетный твист повторится, очередной мэр окажется заперт в недвижимости, которая на него оформлена. А вот соседи и ситуации будут другими.

Версия третья — «штаб в коммуналке». Теперь уже Самсонова садят под домашний арест, спустя годы во власти он становится развращенным деньгами и вынужден жить с экс-женой и детьми.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Домашний арест»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
