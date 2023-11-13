Любимый салат балерин: это блюдо не только невероятно вкусное, но и полезное

Артистки балета вынуждены соблюдать строгие требования, предъявляемые к их внешности и фигуре. На сцене танцовщицы должны представлять собой грациозных нимф, воздушных и нежных. Каждый лишний килограмм может нарушить такое впечатление.

Вот почему балеринам следует придерживаться особого рациона и подчас сидеть на жестких диетах. Чтобы разнообразить строгое и однотипное меню, многие девушки осваивают рецепты легких блюд, которые могут и порадовать своим вкусом, и не нанести вред формам.

Именно таким примером является рубиновый салат. Свое изысканное название он получил благодаря основному ингредиенту — свекле. Один некрупный корнеплод нужно мелко нарезать или натереть соломкой.

К нему добавляют измельченные таким же образом свежий или соленый огурец, корень сельдерея, капусту, редьку и яблоко. Салат посыпают также дроблеными орехами. Все ингредиенты сбрызгивают растительным маслом.

Блюдо украшают маслинами, зеленью, клюквой или брусникой. Для пикантности в него также можно добавить лук или чеснок. Закуска должна настояться в течение получаса в холодильнике.