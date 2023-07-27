Любимый россиянами мультфильм запретили за границей: как такое можно детям показывать

На мультсериале «Ну, погоди!» выросло не одно поколение советских, а затем и российских детей. Зрители любого возраста с радостью следили за приключениями хитрого Зайца и упрямого Волка. Но такого удовольствия оказались лишены дети Финляндии.

В 80-е годы советских мультик там запретили. Запрет ввела государственная комиссия Финляндии. По ее мнению, мультсериал получился слишком жестким и совсем не детским. Если в СССР маленькие зрители были убеждены, что Волк получает по заслугам, то финны решили иначе. В их глазах милый Заяц оказался садистом и манипулятором, а Волк вынужден был постоянно страдать от его провокаций.

Около десяти лет назад слухи о запрете любимого мультика появились и в России. Обилие сцен насилия и открытое курение главного героя смущало многих. Тогда поговаривали, что «Ну, погоди!» будут показывать только после 11 часов вечера и присвоят ему возрастной рейтинг «18+».

К счастью, этого не произошло и российские дети продолжают наслаждаться этим мультшедевром.