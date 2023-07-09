Любимый россиянами кинохит СССР обожают в Америке по странной причине

Американцы завидуют, что у них не было таких актеров.

Шедевры советского кинематографа редко пользуются популярностью за рубежом. Но искрометные комедии Леонида Гайдая ценят даже те, кто не знает русского языка.

Картина «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» нравится многим жителям США. Американцы по достоинству оценили талант режиссера и актерского состава. Многие даже считают, что исполнитель роли Шурика Александр Демьяненко смешнее самого Джима Керри!

Западные зрители искренне сожалеют, что такой талантливый актер все эти годы работал по другую сторону «железного занавеса» и ушел из жизни всего в 62 года — комедийный дар помог бы ему построить карьеру и в Голливуде.

Не меньшее впечатление на американцев произвели и другие советские актеры. «Операцию „Ы“» называют легкой, забавной и простой — именно такой и должна быть идеальная комедия. Даже без перевода фильм смешит зрителей из США до упаду.