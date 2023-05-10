Любимый продукт россиян терпеть не могут иностранцы: ахнете, узнав, о чем речь

Столетия назад крупы вошли в рацион человека. Сотни рецептов во всех кухнях мира включают в себя зерновые культуры, однако далеко не все из них одинаково популярны.

Как оказалось, лишь в России на кухне можно встретить гречку. У миллионов хозяек страны она является одним из основных ингредиентов, а иногда выступает как самостоятельное блюдо. Диетологи же лишь поддерживают любовь к этому продукту, ведь он полезен для здоровья и, например, помогает похудеть.

Однако в Европе или Америке гречка встречается крайне редко. Иностранцы избегают ее, а связано такое отношение со стереотипами. Дело в том, что годы назад именно гречкой кормили скот из-за неприхотливости ее выращивания, поэтому она до сих пор не считается пищей, пригодной для людей.

И лишь недавно гречка начала появляться на кухнях и в ресторанах. Поварам удалось найти ей применение и отказаться от предубеждений, поэтому крупа медленно обретает популярность за границей.